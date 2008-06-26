Верстка шаблона для joomla

ТЗ на изготовление шаблона для Joomla 1.0.15

Требования к верстке шаблона.

1. Оптимизация под разрешения 1024х768. При разрешении 1024х768 сайт должен отображаться без полос прокрутки и выглядеть как на вложенных файлах (glavnaya.jpg и vnutrennaya.jpg). При большем разрешении сайт остаеться фиксированным , но фон заливается темно синим цветом (область № 3 , файл vnutrennaya_bloki.jpg ) , а области 2 и 3 (область № 2 ,3 , файл vnutrennaya_bloki.jpg ) растягиваются влево и вправо соответственно и заполняют весь экран. При разрешении 800х600 может появляться горизонтальная прокрутка.

2. Расположение контента.

Фиксированная часть должна быть из трех колонок: слева модуль меню (left), центральная часть для вывода контента, и правая колонка для вывода различных фото в зависимости от раздела и ниже банера .

3. Кроссбраузерность..

Одинаково корректное отображение под IE,FF,Opera.

4. Верстка желательно таблицами.

Желательно быстрое изготовление, в течение 2 -х дней.