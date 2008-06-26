Необходимо адаптировать шаблон под платную CMS Amiro (www.amiro.ru) Сам шаблон: http://www.templatehelp.com/aff/preview.php?aff=amiro&skin=27&locale=ru&currency=0&pr=yes&src=yes&nt=yes&help=yes&sample=yes&faq=yes&nmg=yes&auth=yes&down=yes&chm=&hide_flash=0&search=&PHPSESSID=8be3c055ef9e63e9d0f7e668722d56b8&referer=http%3A%2F%2Fwww.amiro.ru%2Fcms-templates%2Fsearch%2F&i=12222 Исходники шаблона у меня есть, все необходимы граф. изменение сделаны, с вас нужна именно АДАПТАЦИЯ шаблона. Про адаптацию можете ...
Верстка шаблона для joomla
ТЗ на изготовление шаблона для Joomla 1.0.15
Требования к верстке шаблона.
1. Оптимизация под разрешения 1024х768. При разрешении 1024х768 сайт должен отображаться без полос прокрутки и выглядеть как на вложенных файлах (glavnaya.jpg и vnutrennaya.jpg). При большем разрешении сайт остаеться фиксированным , но фон заливается темно синим цветом (область № 3 , файл vnutrennaya_bloki.jpg ) , а области 2 и 3 (область № 2 ,3 , файл vnutrennaya_bloki.jpg ) растягиваются влево и вправо соответственно и заполняют весь экран. При разрешении 800х600 может появляться горизонтальная прокрутка.
2. Расположение контента.
Фиксированная часть должна быть из трех колонок: слева модуль меню (left), центральная часть для вывода контента, и правая колонка для вывода различных фото в зависимости от раздела и ниже банера .
3. Кроссбраузерность..
Одинаково корректное отображение под IE,FF,Opera.
4. Верстка желательно таблицами.
Желательно быстрое изготовление, в течение 2 -х дней.
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