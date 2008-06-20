Сверстать PSD макет div верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок274 просмотра

В теме все сказано срок 3-4 часа бюджет 50$. Чайников просьба не беспокоить .макет по запросу

17 лет назад
Joker84
Олег 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$50
Верстка сделана идеально!! человек сверстал за пару часов сложный макет на дивах приятно удивлен!! всем советую
Отлично поработали. Во время работы был постоянно на связи, поэтому ответы на все вопросы я получал мгновенно. Работа оплачена сразу после сдачи. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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