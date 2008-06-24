Простая верстка в HTML

Предлагаем небольшой проект - верстка сайта по готовому дизайну (psd) в простой html (без движка и скриптов).

В сайте 5 страниц. Все страницы на одном дизайне. Таблица стилей (сами стили все есть в PSD). Первичное наполнение контента.

Наш основной вопрос понятное дело - сколько времени, и сколько денег