Верстка сайта *интернет радио*

Необходимо сверстать шаблон для сайта интернет радио. От исполнителя требуется профессиональная верстка и знание скриптов, также необходимо подготовить шаблон для усадки на движок. ВОЗМОЖНО ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

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