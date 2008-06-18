Качественная верстка шаблона для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок195 просмотров

Нужна качественная верстка шаблона для DLE, psd имеется.

• Верстка div'ами

• Кроссбраузерность

• Минимум графики (CSS)

• Валидность

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CSSDLE
17 лет назад
vm_dolgov
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня
При работе возникли серьезные проблемы, но все было решено.

Заявки фрилансеров

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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