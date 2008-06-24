Верстка для Автосервера

Нужно качественно и валидно сверстать главную и аналоговую второстепенную страницу для сайта автосервера. портального типа. Дизайн здесь (пока главной), второстепенная утверждается.

http://weblancer.net/users/sima1970/portfolio/326964.html#item

Огромная просьба не обрывать телефон, не писать в приват, аську и скайп. Я выберу самого безшумного исполнителя. Выберу на основании портфолио.

Спасибо за понимание.