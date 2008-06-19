Сверстать наверно, html в css :)

Сидя с книжкой фотошоп для чайников сделал дизайн, даже нарезал его, сверстал но ума хватило ток сделать в html.

Надо поправить всего 1 станицу!

Суть заказа заключается в том что надо чтоб очень очень ну очень быстро загружался + крособраузерность и остальное в этом духе :)

Надо преобразить или сверстать (не знаю как это правильно называется) из html в XHTML/CSS, а также поправить все, чтоб ровненько было, а то когда я в таблицы все это всовывал немного все исказилось. Также просто необходимо чтоб одинаково смотрелся во всех браузерах.

В общем вот http://crazycommerce.com/probdiz/ в html, еще раз повторюсь надо сделать в css тем самым увеличить скорость. Ну как увеличить, сначала буковки открываются, потом рисуночки постепенно ну и все остальное, ну Вы знаете как это все происходит.

Подробности ТЗ на http://crazycommerce.com/probdiz/ в живом примере.

З.Ы. Судя из предложений, я понял что, я полный дибил:) и плохо объяснил ТЗ. Мне НЕ НУЖНА полная верстка с рисунка на сайт. Все что мне надо так это чтоб сайт был на css а именно не

текст

Как это у меня сделано, а сделать тоже окружение например так

пам парам

То есть все через div, но грамотная загрузка как я говорил сначала буковки потом картиночки и все остальное.

Там работы при грамотном подходе на час максимум!

Никаких меню а именно

A:link { COLOR: #ffffff; text-decoration: none }

A:visited { COLOR: #ffffffff; text-decoration: none }

A:hover { COLOR: #000000; text-decoration: underline }

A:active { COLOR: #000000; text-decoration: underline }

делать не надо, эт я сам какнибуть:).

Оптимизацию картинок проводить НЕ надо.

Работа с текстом, так это максимум сглаживание и крособрузерность

Как только возьметесь за работу, вышлю исходники html и css, у меня почти все готово, вам надо это только грамотно растыкать тот бред что я писал.