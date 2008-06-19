Есть сайт написанный на ASP.NET, его надо перенести на Joomla 1.5. То есть надо СВЕРСТАТЬ валидный, полностью готовый ШАБЛОН, при этом внеся некоторые незначительные изменения (см прикрепленные файлы) Все ...
Сверстать наверно, html в css :)
Сидя с книжкой фотошоп для чайников сделал дизайн, даже нарезал его, сверстал но ума хватило ток сделать в html.
Надо поправить всего 1 станицу!
Суть заказа заключается в том что надо чтоб очень очень ну очень быстро загружался + крособраузерность и остальное в этом духе :)
Надо преобразить или сверстать (не знаю как это правильно называется) из html в XHTML/CSS, а также поправить все, чтоб ровненько было, а то когда я в таблицы все это всовывал немного все исказилось. Также просто необходимо чтоб одинаково смотрелся во всех браузерах.
В общем вот http://crazycommerce.com/probdiz/ в html, еще раз повторюсь надо сделать в css тем самым увеличить скорость. Ну как увеличить, сначала буковки открываются, потом рисуночки постепенно ну и все остальное, ну Вы знаете как это все происходит.
Подробности ТЗ на http://crazycommerce.com/probdiz/ в живом примере.
З.Ы. Судя из предложений, я понял что, я полный дибил:) и плохо объяснил ТЗ. Мне НЕ НУЖНА полная верстка с рисунка на сайт. Все что мне надо так это чтоб сайт был на css а именно не
текст
Как это у меня сделано, а сделать тоже окружение например так
пам парам
То есть все через div, но грамотная загрузка как я говорил сначала буковки потом картиночки и все остальное.
Там работы при грамотном подходе на час максимум!
Никаких меню а именно
A:link { COLOR: #ffffff; text-decoration: none }
A:visited { COLOR: #ffffffff; text-decoration: none }
A:hover { COLOR: #000000; text-decoration: underline }
A:active { COLOR: #000000; text-decoration: underline }
делать не надо, эт я сам какнибуть:).
Оптимизацию картинок проводить НЕ надо.
Работа с текстом, так это максимум сглаживание и крособрузерность
Как только возьметесь за работу, вышлю исходники html и css, у меня почти все готово, вам надо это только грамотно растыкать тот бред что я писал.
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