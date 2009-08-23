Верстка шаблона под Joomla 1.5

Есть сайт написанный на ASP.NET, его надо перенести на Joomla 1.5.

То есть надо СВЕРСТАТЬ валидный, полностью готовый ШАБЛОН, при этом внеся некоторые незначительные изменения (см прикрепленные файлы)

Все необходимые данные (css, картинки и пр) предоставлю.

Срок выполнения 1-2 дня (крайний срок - 23.08 вечер).

По всем вопросам пишите в личку.