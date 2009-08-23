Верстка шаблона под Joomla 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки328 просмотров

Есть сайт написанный на ASP.NET, его надо перенести на Joomla 1.5.

То есть надо СВЕРСТАТЬ валидный, полностью готовый ШАБЛОН, при этом внеся некоторые незначительные изменения (см прикрепленные файлы)

Все необходимые данные (css, картинки и пр) предоставлю.

Срок выполнения 1-2 дня (крайний срок - 23.08 вечер).

По всем вопросам пишите в личку.

ASP.NETCSSJoomla
16 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад
$40
2 дня
Профи. Быстро, четко, точно в срок.
Хороший заказчик, четкое тз, все понятно, ни каких после "сделайте еще это и то", оплата во время. Всем советую

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад

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