Переписать информацию о персонаже

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  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок198 просмотров

Подробнее в аське

смотрите рисунок

пример какая инфа в игре http://www.ereality.ru/~Kitizh

но сделать по рисунку

17 лет назад
acviel
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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