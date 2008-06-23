Нужна верстка шаба под ДЛЕ 7.0

Надо сверстать несложный шаб из PSD для ДЛЕ (+ сделать форму-калькулятор - тамже в исходнике).

Сроки - 2 дня максимум.

Оплата только после готовой работы и только на WMR.

З.ы. Никого не кидаю на деньги - дизайнеру уже заплатил!:)