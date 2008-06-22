Сверстать простой сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок339 просмотров

Необходимо в кратчайшие сроки качественно сверстать одну страницу сайта из исходника PSD. Основные требования:

- оптимизированная графика;

- кросс-браузерность;

- корректное отображение на разных мониторах;

- шапка, подвал и левый блок - через include.

17 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Качественное и очень быстрое выполнение. Внимание ко всем деталям. Приятно работать.
Грамотный заказчик, знает чего он хочет от проекта, что делает работу простой и приятной. С оплатой проблем никаких. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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