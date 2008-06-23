Верстка PSD файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок434 просмотра

Необходимо сделать верстку с PSD файла

17 лет назад
comhelp
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

lgregory
Майкл 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$50
2 дня
Выполнил быстро и качественно! Рекомендую!
После выполнения задания сразу заплатил, всё чётко и без лишних вопросов.Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

lgregory
Майкл 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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