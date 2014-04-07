Требуется сверстать дизайн

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок527 просмотров

Требуется сверстать дизаин.

Исходники тут: d.9998494.ru/77.jpg

(есть .psd).

Верстка резиновая.

Сроки 1-2 дня.

Верстка табличная или div.

Примерно 5 однотипных страниц.

===

d.9998494.ru/Новая папка (3).rar

d.9998494.ru/Техническое задание для isuzu-avto.doc

17 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DeeJay
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Хорошо, быстро, качественно.

Заявки фрилансеров

DeeJay
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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