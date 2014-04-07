Доверстать, донастроить на джумле, залить на хост, выполнить первичное наполнение(тексты не рабочие, а примерные) Полностью работоспособный сайт соответсвующий макету должен быть по адресу http://fin-exp.ru/ 24.06.08 в 20.00 по Москве
Требуется сверстать дизайн
Требуется сверстать дизаин.
Исходники тут: d.9998494.ru/77.jpg
(есть .psd).
Верстка резиновая.
Сроки 1-2 дня.
Верстка табличная или div.
Примерно 5 однотипных страниц.
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d.9998494.ru/Новая папка (3).rar
d.9998494.ru/Техническое задание для isuzu-avto.doc
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