Необходимо сверстать макет в шаблон DLE Дизайн несложный, нет никаких флеш, джава и тп. Для сайта http://www.umua.net Версия DLE - 7.0 Обязательно указывайте ...
Необходимо проикрепить готовый макет к CMS
Есть поверстанный макет сайта, необходимо прикрепить его к CMS (DLE с модулем каталога) и настроить
Выбранный исполнитель
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