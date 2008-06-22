Сверстать макет в шаблон для DLE 7.0

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Закрыт4 заявки195 просмотров

Необходимо сверстать макет в шаблон DLE

Дизайн несложный, нет никаких флеш, джава и тп.

Для сайта http://www.umua.net

Версия DLE - 7.0

Обязательно указывайте сроки и цены! Без этого отклоняю. Личные сообщения игнорирую.

DLEJava
17 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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