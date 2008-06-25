Вёрстка шаблона для Joomla

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки165 просмотров

Требуется сверстать шаблон для CMS Joomla 1.0.15 по готовому макету. Срок 1-2 дня, чем быстрее тем лучше!

Joomla
17 лет назад
Icomm
Артур 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$75
Очень понравилось работать с человеком. Сделал всё быстро и качественно, удовлетворил все мои запросы! Думаю и дальше буду работать с Алексеем.

Заявки фрилансеров

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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