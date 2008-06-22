Сверстать под ДЛЕ 7.0 + небольшой редизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки142 просмотра

Нужно сверстать шаблон по ТЗ в приложении. Тамже и PSD.

Плюс, немного переделать кое-где + установить скрипт.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО и тогда уже пишите. Нужен человек с опытом работы с ДЛЕ и созданию КОРПОРАТИВНЫХ шаблонов. Криворуких мастеров, просьба, не беспокоиться!

Пишите в аську - 455592924 (каждый день в онлайн)

Бюджет - до 100у.е. - не больше (всетки полработы сделано!!!)

Сроки - 2-3 дня, не тороплю. Оплата только после залива и просмотра шаба на хостинг - можно на eomy.net.

17 лет назад
silanty
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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