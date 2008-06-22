Сверстать под ДЛЕ 7.0 + небольшой редизайн

Нужно сверстать шаблон по ТЗ в приложении. Тамже и PSD.

Плюс, немного переделать кое-где + установить скрипт.

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