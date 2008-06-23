Сделать HTML по эскизу

Сверстать два шаблона для Joostina. Шаблоны НЕ резиновые. В общем всё как обычно: порезать макеты, сверстать, сочетая табличную и div'ную вёрстки. Есть изображения с прозрачным фоном - надо, чтобы они отображались и в IE ...