Сделать HTML по эскизу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок233 просмотра

Есть эскиз дизайна (http://194.226.236.35/18136-bswi.jpg) (http://194.226.236.35/18136-h.jpg), необходимо привести его к HTML (все в блоках) ширина 1000px.

ICQ 413999539

E-mail [email protected]

Рассмотрю все предложения.

Оплата по факту, WebMoney.

HTML
17 лет назад
AlexMGF
36 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

psymi
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$20
К сожалению в поставленый срок не справился с работой. Работодатель отказался от услуг.

Заявки фрилансеров

psymi
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад