Нужно сверстать шаблон по ТЗ в приложении. Тамже и PSD. Плюс, немного переделать кое-где + установить скрипт. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО и тогда уже пишите. Нужен человек с опытом работы с ДЛЕ ...
Доработать мелкие моменты на сайте (CMS DLE 7.0)
Требуется сделать мелкие доработки в вёртске сайта (CMS DLE)
1. добавить разделы категорий (и к каждой по смысли найти иконку перед названием) Пример - автомобили - маленький автомобиль.
2. Сделать ссылку на "Добавить новость"
3. Добавить разделы верхнем меню. (Скопировать с Другова сайта)
4. настроить форум (компонент залит и установлен)
5. Вставить модуль (Баннеры) 2 - ух местах. (Разметка где они будут уже есть на сайте.)
6. По возможно подключить динамическое меню. (Тоесть при нажатии в верхнем меню - справа меню менялось на те категории в катаром разделе находишься (или предложить свой способ решения проблемы)
7. подключить модуль {lastcomments} (Последние комментарии - Разметка где они будут уже есть на сайте.)
Работа кропотливая но не сложная.
Оплата по завершению.
Основное правила - У исполнителя должен быть skype для уточнения задания. На аську нету времени.
звоните - dvt2455
Выбранный исполнитель
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