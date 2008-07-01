Доработать мелкие моменты на сайте (CMS DLE 7.0)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки181 просмотр

Требуется сделать мелкие доработки в вёртске сайта (CMS DLE)

1. добавить разделы категорий (и к каждой по смысли найти иконку перед названием) Пример - автомобили - маленький автомобиль.

2. Сделать ссылку на "Добавить новость"

3. Добавить разделы верхнем меню. (Скопировать с Другова сайта)

4. настроить форум (компонент залит и установлен)

5. Вставить модуль (Баннеры) 2 - ух местах. (Разметка где они будут уже есть на сайте.)

6. По возможно подключить динамическое меню. (Тоесть при нажатии в верхнем меню - справа меню менялось на те категории в катаром разделе находишься (или предложить свой способ решения проблемы)

7. подключить модуль {lastcomments} (Последние комментарии - Разметка где они будут уже есть на сайте.)

Работа кропотливая но не сложная.

Оплата по завершению.

Основное правила - У исполнителя должен быть skype для уточнения задания. На аську нету времени.

звоните - dvt2455

DLE
17 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$40
Сделанно всё качественно. Хороший исполнитель. +1
Отличный заказчик, работа четко по тз

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад