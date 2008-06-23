Вёрстка двух шаблонов для Joomla (Joostina)

Сверстать два шаблона для Joostina. Шаблоны НЕ резиновые. В общем всё как обычно: порезать макеты, сверстать, сочетая табличную и div'ную вёрстки. Есть изображения с прозрачным фоном - надо, чтобы они отображались и в IE 6. Сайт должен корректно отображаться в браузерах IE 6, IE 7, Firefox 2, Firefox 3, Opera 9,2 + при разрешениях 1600*1200, 1280*1024, 1280*960, 1024*768. Начало работ примерно в первых числах июля. 2000 рублей.