HTML-верстка (1 главная + 5 внутренних)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок213 просмотров

Макеты в .jpg можно скачать:

http://www.prodex.net.ua/afisha/meblevik.rar

(потом предоставлю в .psd)

Кроссбраузерность, растяжка во всю ширину экрана. Верстка каркаса - таблицами, ну а все остальное - соответствующими элементами h1, h2, h3, ul, таблицами, дивами.

Оплата - налом в Киеве, или WMZ.

Просьба - давайте ссылку на свое портфолио, пишите стоимость (в USD или грн).

Алексей

HTML
17 лет назад
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$20
Вроде хорошо. Тупняков немного обнаружено.
Отличный работодатель! оперативное общение и моментальная оплата, буду рад сотрудничать еще S)

Заявки фрилансеров

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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