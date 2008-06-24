Требуется верстка странички сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок324 просмотра

Требуется верстка странички сайта (см. приложение).

На макете также указано в какие теги должны превратиться некоторые элементы.

Страничка тянется на 100% и имеет минимально заданную ширину в 990рх.

Кроссбраузерность обязательно!

Качественная таблица стилей обязательно (максимально вынести все в стили)!

Нужен разработчик только из Украины.

Ваши цены и сроки?

17 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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