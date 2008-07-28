Дизайн - примерно этот (дорабатывается) http://www.weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/330977.html#item
Нарезка PSD-шаблона (турагенство Катрин-тур)
Вниманию WEB-студий!
Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..
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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.
Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы
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Общая информация о проекте
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HTML-верстка сайта турагенства.
Надо нарезать стартовую страницу (хотя её можн о даже не считать, так как там будет флеш-ролик и фраза пропустить интро) и несколько вариантов рабочей страницы (отличие только в центральной области).
Все PSD-макеты есть в наличии, все разложено по слоям!
От верстальщика требуется блочная верстка, только валидный и кросбраузерный код.
Использование таблиц не приветствуется, хотя иногда без них обойтись крайне сложно. Поэтому в крайне редких случаях таблицы допустимы. Такие случаи зависят от дизайна и оговариваются с разработчиками.
По верстке есть подробное ТЗ. Как только найдем общий язык - перешлем..
Оплата
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БЮДЖЕТ: $60
Способ оплаты
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- Наличный расчет, если Вы из Киева
- WebMoney
- безнал
- пополним Вашу платежную карту
Предоплата
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Стоимость работы невелика, поэтому думаем можно обойтись и без предоплаты..
К тому же у нас есть масса положительных отзывов от фрилансеров, с которыми мы работаем.
Сотрудничество
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Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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