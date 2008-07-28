Нарезка PSD-шаблона (турагенство Катрин-тур)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок284 просмотра

Вниманию WEB-студий!

Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..

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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

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Общая информация о проекте

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HTML-верстка сайта турагенства.

Надо нарезать стартовую страницу (хотя её можн о даже не считать, так как там будет флеш-ролик и фраза пропустить интро) и несколько вариантов рабочей страницы (отличие только в центральной области).

Все PSD-макеты есть в наличии, все разложено по слоям!

От верстальщика требуется блочная верстка, только валидный и кросбраузерный код.

Использование таблиц не приветствуется, хотя иногда без них обойтись крайне сложно. Поэтому в крайне редких случаях таблицы допустимы. Такие случаи зависят от дизайна и оговариваются с разработчиками.

По верстке есть подробное ТЗ. Как только найдем общий язык - перешлем..

Оплата

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БЮДЖЕТ: $60

Способ оплаты

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- Наличный расчет, если Вы из Киева

- WebMoney

- безнал

- пополним Вашу платежную карту

Предоплата

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Стоимость работы невелика, поэтому думаем можно обойтись и без предоплаты..

К тому же у нас есть масса положительных отзывов от фрилансеров, с которыми мы работаем.

Сотрудничество

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Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу

HTML
17 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mayosh
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Спасибо, Юлия, отличное исполнение работы! Профессионал, комуникабельный человек, о CSS-верстке знает всё! ;-) Надеюсь вся наша последующая верстка будет проходить так же гладко и ненапряжно! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mayosh
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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