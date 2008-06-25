Вставить 3 баннера на страничку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок323 просмотра

Баннеры готовы. Сменить кнопку на новую. ( кнопка так же готова). и поменять бэкграунд странички ( на аналогичный оттенок мейн пейдж). Сайт работает на PHP.

PHP
17 лет назад
Agregor
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад
$10
1 день
Работаем с Сергеем не первый раз, все как обычно - на высшем уровне. Рекомендую.
Как всегда оплата своевременная ;)

Заявки фрилансеров

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад

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