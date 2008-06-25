Дизайн - примерно этот (дорабатывается) http://www.weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/330977.html#item
Вставить 3 баннера на страничку
Баннеры готовы. Сменить кнопку на новую. ( кнопка так же готова). и поменять бэкграунд странички ( на аналогичный оттенок мейн пейдж). Сайт работает на PHP.
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