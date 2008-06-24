Нарезка PSD-шаблона для сайта-визитки (пенопласт)

Вниманию WEB-студий!

Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..

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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

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Общая информация о проекте

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HTML-верстка сайта по пенопласту.

От верстальщика требуется блочная верстка, только валидный и кросбраузерный код.

Использование таблиц не приветствуется, хотя иногда без них обойтись крайне сложно. Поэтому в крайне редких случаях таблицы допустимы. Такие случаи зависят от дизайна и оговариваются с разработчиками.

По верстке есть подробное ТЗ. Как только найдем общий язык - перешлем..

Оплата

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БЮДЖЕТ: $60

Способ оплаты

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- Наличный расчет, если Вы из Киева

- WebMoney

- безнал

- пополним Вашу платежную карту

Предоплата

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Стоимость работы невелика, поэтому думаем можно обойтись и без предоплаты..

К тому же у нас есть масса положительных отзывов от фрилансеров, с которыми мы работаем.

Сотрудничество

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Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу