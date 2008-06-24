Есть готовый html макет. необходимо прикрепить его к Joomla с модулем каталога и настроить. ICQ 447229521
Верстка новостного портала + постоянные заказы
Требуется наверстать два сайта - один с PSD файла
Другой - переверстать новостной портал Издательства Литературной Газеты (www.lgz.ru)
Стоит задача сделать его резиновым.
Сроки - кратчайшие, поэтому с исполнителем будем определяться быстро.
Писать предложения можно так же на почту:
contact [собака] erius.ru
Для Сергея.
PS. Заказы у нас более чем постоянные, поэтому, если понравится с вами работать, то обеспечим постоянной работой (при желании конечно ;) )
Заявки фрилансеров
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