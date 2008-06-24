Верстка новостного портала + постоянные заказы

Требуется наверстать два сайта - один с PSD файла

Другой - переверстать новостной портал Издательства Литературной Газеты (www.lgz.ru)

Стоит задача сделать его резиновым.

Сроки - кратчайшие, поэтому с исполнителем будем определяться быстро.

Писать предложения можно так же на почту:

contact [собака] erius.ru

Для Сергея.

PS. Заказы у нас более чем постоянные, поэтому, если понравится с вами работать, то обеспечим постоянной работой (при желании конечно ;) )