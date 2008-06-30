Сделать форму и вставить в страницу (срочно)

Есть некоторый движок. На одной из его страниц есть форма, которая генерируются из модулей движка с помощью php.

Нужно вместо генерации элементов вставить форму HTML, которую тоже предстоит сверстать исполнителю.

Форма в пределах 10 полей, подробное описание есть.

+нужно сделать простую валидацию полей с помощью javascript (обсуждаются предложения и без этой части).

Особенности:

- страница, куда нужно вставлять форму, выполнена довольно запутанно.

- форма должна выглядеть в полном соответствии с дизайном страницы.

От Вас жду развернутых и конкретных предложений. Сроки ОЧЕНЬ сжатые. При успешном сотрудничестве с меня будут еще заказы.

Файл движка, где все это содержится я покажу. Начать нужно прямо сейчас.