Вёрстка дивами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок420 просмотров

Tребуеться професионал для вёрстки дивами главной странички, сам дизайн уже есть. Новичков просьба не беспокоить! PSD вышлю после выбора исполнителя.

17 лет назад
kozen
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
17 лет назад
$75
1 день
Исполнил всё в срок без лишних вопросов, а самое главное кроссбраузерно и валидно! Я доволен.
Отличный заказчик! было приятно работать, точно знает что хочет.

Заявки фрилансеров

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона для Joomla 1.0.15

    $100

    Добрый день, Есть дизайн сайта. Сайт на трех языках. Требуется: сверстать шаблон для CMS Joomla настройка шаблона настроить страницу с новостями сделать страницу ...

    Joomla
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Divная верстка

    Требуется переверстать (привести в нормальный вид) сайт http://www.gulat-tak-gulat.ru/ Все предложения сюда.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Помощь в html верстке

    Нужна помощь по html-верстке на div-aх. При создании шаблона для cms возникла проблема (различия в отображении шаблона на разных браузерах в IE и firefox). Жду ответа.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка макета

    $15

    Нужна Верстка Макета Таблицами Бюджет 15 wmz сроки ваши тута макет http://i056.radikal.ru/0806/60/7639a77e0339.jpg

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать форму и вставить в страницу (срочно)

    $50

    Есть некоторый движок. На одной из его страниц есть форма, которая генерируются из модулей движка с помощью php. Нужно вместо генерации элементов вставить форму HTML, которую тоже предстоит сверстать исполнителю. Форма в пределах ...

    HTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Наполнение сайта

    Работа очень простая. Необходимы знания html. Есть уже готовый шаблон страницы, названия разделов и текст. Нужно немного переделав текст добавить его в html содержимое + создать необходимые html файлы. Все ну ОЧЕНЬ ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется верстка странички сайта

    Требуется верстка странички сайта (см. приложение). На макете также указано в какие теги должны превратиться некоторые элементы. Страничка тянется на 100% и имеет минимально заданную ширину в 990рх. Кроссбраузерность обязательно! Качественная ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарезка PSD-шаблона (турагенство Катрин-тур)

    Вниманию WEB-студий! Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем.. -------------------------------------------------- Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ. Просьба ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад