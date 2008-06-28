Добрый день, Есть дизайн сайта. Сайт на трех языках. Требуется: сверстать шаблон для CMS Joomla настройка шаблона настроить страницу с новостями сделать страницу ...
Вёрстка дивами
Tребуеться професионал для вёрстки дивами главной странички, сам дизайн уже есть. Новичков просьба не беспокоить! PSD вышлю после выбора исполнителя.
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