Верстка шаблона для Joomla 1.0.15

Приятный в общении человек, но к сожалению работу не выполнил, в день сдачи проекта попросил еще немного времени, а после перестал выходить на связь! Объявился только через сутки, к сожалению уже было поздно, проект был отдан другому испонителю! Желаю побольше оперативности и удачи в дальнейших проектах!