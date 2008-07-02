Верстка шаблона для Joomla 1.0.15

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок314 просмотров

Добрый день,

Есть дизайн сайта. Сайт на трех языках.

Требуется:

сверстать шаблон для CMS Joomla

настройка шаблона

настроить страницу с новостями

сделать страницу фотогалерея

русифицировать админку

Есть ТЗ

Оплата через WU

Сроки до 30 июня.

Joomla
17 лет назад
viktoria1
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня
Очень приятный человек, а самое главное отличный специалист! Работа выполнена на отлично и в рекордно короткие сроки! Большое спасибо! Без сомнений самая высокая оценка!
developer_28
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад
$100
3 дня
Приятный в общении человек, но к сожалению работу не выполнил, в день сдачи проекта попросил еще немного времени, а после перестал выходить на связь! Объявился только через сутки, к сожалению уже было поздно, проект был отдан другому испонителю! Желаю побольше оперативности и удачи в дальнейших проектах!
Хороший заказчик, к сожалению не сработались по моей вине.

Заявки фрилансеров

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
developer_28
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад

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