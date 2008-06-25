Добрый день, Есть дизайн сайта. Сайт на трех языках. Требуется: сверстать шаблон для CMS Joomla настройка шаблона настроить страницу с новостями сделать страницу ...
Html-верстка
Приветствую!
Нужно переверстать готовую верстку (псд-макета нет).
Заранее всех благодарю за предложения!..
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