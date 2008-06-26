Необходимо сверстать сайт

В связи с загруженностью отдела программирования нашей Компании, необходим человек, который сможет грамотно сверстать один из наших корпоративных сайтов: http://www.daglos.ru

Что необходимо сделать:

1. Есть несколько неактивных ссылок, потому что отсутствуют несколько страниц. Нужно сделать их активными;

2. Добавить на сайт около 10-15 статей;

3. Добавить несколько гиперссылок;

Пишите сюда. Убедительная просьба: НЕ ПИСАТЬ В ICQ; можно на почту: [email protected] Пишите свои цены и сроки

ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН! ВСЕМ СПАСИБО!