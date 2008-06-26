Добрый день, Есть дизайн сайта. Сайт на трех языках. Требуется: сверстать шаблон для CMS Joomla настройка шаблона настроить страницу с новостями сделать страницу ...
Необходимо сверстать сайт
В связи с загруженностью отдела программирования нашей Компании, необходим человек, который сможет грамотно сверстать один из наших корпоративных сайтов: http://www.daglos.ru
Что необходимо сделать:
1. Есть несколько неактивных ссылок, потому что отсутствуют несколько страниц. Нужно сделать их активными;
2. Добавить на сайт около 10-15 статей;
3. Добавить несколько гиперссылок;
Пишите сюда. Убедительная просьба: НЕ ПИСАТЬ В ICQ; можно на почту: [email protected] Пишите свои цены и сроки
ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН! ВСЕМ СПАСИБО!
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