Необходимо сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок172 просмотра

В связи с загруженностью отдела программирования нашей Компании, необходим человек, который сможет грамотно сверстать один из наших корпоративных сайтов: http://www.daglos.ru

Что необходимо сделать:

1. Есть несколько неактивных ссылок, потому что отсутствуют несколько страниц. Нужно сделать их активными;

2. Добавить на сайт около 10-15 статей;

3. Добавить несколько гиперссылок;

Пишите сюда. Убедительная просьба: НЕ ПИСАТЬ В ICQ; можно на почту: [email protected] Пишите свои цены и сроки

ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН! ВСЕМ СПАСИБО!

17 лет назад
AlisaWEB
Марина 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

_KT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$30

Заявки фрилансеров

_KT
37 лет
18 лет в сервисе
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12 лет назад
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