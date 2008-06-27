Облегчить вес страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок487 просмотров

Нужен верстальщик, владеющий навыками дизайнера, 100% понимающий дистрибутив интернет-магазина osCommerce.

1. Нужно облегчить сайт, вес каждой страницы в Кб (а то долго грузится, особенно при dial-up соединении)

2. Необходимо убрать флешу - заменить ее обычными картинками

3. Изменить табличную верстку на диваки

4. Сделать сайт резиновым

5. Оптимизировать превью картинок и сами картинки по размеру в Кб. Заодно все это вбить!

6. Изменить оформление некоторых кнопок (например, оранжевые кнопки на странице http://pocyda.ru/login.php?origin=checkout_shipping.php и не только)

Сайт www.pocyda.ru

Сайт работает на osCommerce 2.0

Оплата договорная.

В предложениях указывать имеется ли опыт работы с дистрибутивом osCommerce.

17 лет назад
atemixx
Артем 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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