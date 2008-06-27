Необходимо исправить ошибки

Есть чат его внутреннее окно! мы чат выделили движок чата отдельно, сделали все однако элементы которые относятся к верстке и к внешнему виду не совсем правильны таблички там плывут всплывающие окна чуть не такие(размеры таблиц, размеры шрифта и т.д.) и т.д. ....

также возможно что он не работает в некоторых браузерах, надо проверить и исправить ошибку.

То есть у вас копия работающая и новая которую надо привести в соответствие...

Знание Js обязательно!