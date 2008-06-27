Верстка div+css с макета PSD и интеграция в cms

Необходима верстка 2-3 похожих страниц не сложного дизайна - элементы: шапка, футер, правая и левая колонки с меню кнопками повторяются на всех страницах сайта. Учесть css классы из cms, и по аналогии интегировать 2-3 страницы в Нано-cms. Верстка нужна только в div с внешним css.

Работа не сложная, опыт интеграции в CMS желателен. Срок исполнения 1-2 дня. Файл примера макета дизайна вышлю по ICQ.

По завершении работы - положительный отзыв гарантирован.

По данному заказу контакты: ICQ 451356950.