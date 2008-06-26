Добрый день, Есть дизайн сайта. Сайт на трех языках. Требуется: сверстать шаблон для CMS Joomla настройка шаблона настроить страницу с новостями сделать страницу ...
Требуется верстка 10 страниц
Нужно доработать и сверстать где-то 10 страниц. Есть 2 разных дизайна и нужно объеденить стили у этих 2 дизайнов в единый и по 5 внутренних страниц сверстать ждя каждого дизайна. Требуется не просто сверстать, но и несколько страниц сделать на основе существующих и доработать сделанные, поэтому нужен человек, который обладает чувством дизайна.
Обязательные условия
- достаточный опыт работы и большое кол-во сделанных проектов (нужны примеры)
- качественно сделанная верстка под все браузеры
- быстрота выполнения
- дизайнерский вкус
Более водробную информацию уже получит исполнитель, предоплата сначала 10%, в середине 40% и в конце 50%.
Заявки фрилансеров
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