Необходимо сверстать готовый макет под Joomla. В приложении - jpg-вариант макета
Верстка дизайна
Добрый день!
Требуется верстка 6 однотипных страниц. Имеются 6 PSD и 1-н Flash элемент. Верстка нужна резиновая, кроссбраузерная.
PS: писать только сдесь.
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