Верстка дизайна

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка246 просмотров

Добрый день!

Требуется верстка 6 однотипных страниц. Имеются 6 PSD и 1-н Flash элемент. Верстка нужна резиновая, кроссбраузерная.

PS: писать только сдесь.

17 лет назад
spdesign72
Сергей 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$2
Отличный исполнитель, все оперативно (12 часов ушло на качественную верстку 7 страниц), очень качественно. Адекватен, приятен в общении. Рекомендую!
Отличный работодатель и человек! оперативно поработали, моментально рассчитались буду рад сотрудничать еще ;)

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35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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