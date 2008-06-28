Верстка

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Закрыт3 заявки247 просмотров

Необходимо сверстать 2 страницы:

1. главная страница сайта pmcity.ru

исправить ошибки в верстке. Откройте страницу в firefox – так она должна выглядеть. Откройте в IE – центральная часть плывет.

2. страница газеты. www.pmcity.ru/newspaper/ – отображается правильно в браузерах, но при просмотре в почтовом агенте пропадают стили, картинки и пр. как решить проблему, объясню.

Рассматриваются предложения только от Москвичей!! Работаем официально по договору.

Стоимость, сроки и необходимую для вас информацию присылайте в личку.

17 лет назад
millennium
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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