Сверстать меню для сайта (срочно)

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Закрыт17 заявок283 просмотра

Нужно сверстать меню для сайта.

Кому интересно могу выслать задание.

17 лет назад
big-boss
Boss 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
17 лет назад

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