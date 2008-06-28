Замена контента + поставить баннера, тэг тайтлы

В приложении кратко о проекте

Если ооочень кратко:

Была проведена работа над грамматическими и орфографическими ошибками в англяз. контенте и теперь Ваша работа заключается в замене контента на сайтах на исправленный ( 6 сайтов, довольно объёмные). Ещё мелочи типа поставить где-то баннер, прописать где-то тайтлы, убрать где-то адсенс. Скучно вообщем.

Бюджет: 70 Вмз

Срок: До 4 дней

Внимательности, терпения и немножко креатива не помешает в этом проекте.