Замена контента + поставить баннера, тэг тайтлы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок154 просмотра

В приложении кратко о проекте

Если ооочень кратко:

Была проведена работа над грамматическими и орфографическими ошибками в англяз. контенте и теперь Ваша работа заключается в замене контента на сайтах на исправленный ( 6 сайтов, довольно объёмные). Ещё мелочи типа поставить где-то баннер, прописать где-то тайтлы, убрать где-то адсенс. Скучно вообщем.

Бюджет: 70 Вмз

Срок: До 4 дней

Внимательности, терпения и немножко креатива не помешает в этом проекте.

17 лет назад
Amandar
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SufiT
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$70

Заявки фрилансеров

SufiT
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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