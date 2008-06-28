Нужен верстальщик, владеющий навыками дизайнера, 100% понимающий дистрибутив интернет-магазина osCommerce. 1. Нужно облегчить сайт, вес каждой страницы в Кб (а то долго грузится, особенно при dial-up соединении) 2. Необходимо убрать флешу ...
Замена контента + поставить баннера, тэг тайтлы
В приложении кратко о проекте
Если ооочень кратко:
Была проведена работа над грамматическими и орфографическими ошибками в англяз. контенте и теперь Ваша работа заключается в замене контента на сайтах на исправленный ( 6 сайтов, довольно объёмные). Ещё мелочи типа поставить где-то баннер, прописать где-то тайтлы, убрать где-то адсенс. Скучно вообщем.
Бюджет: 70 Вмз
Срок: До 4 дней
Внимательности, терпения и немножко креатива не помешает в этом проекте.
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