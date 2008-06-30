Добрый день! Нужна верстка сайта. Выкладываю скрин дизайна. Одна страница, БЕЗ РЕЗИНЫ. Меню - текстом. Кроссбраузерность. ...
Порезать картинку из Adobe Illustrator в HTML
Картинку порезать в HTML.
Нужно сделать срочно. Желательно за 1 день
Формат документа xhtml, стили прописать для всех текстов.
Ширина фиксирована.
Стиль для скрола можно прописать только для IE, или использовать JS
Макет должен работать в IE 6 и поздних версиях FF, Opera, Netscape
Файл .ai приложен.
Жду ваших предложений. Благодарю за помощь.
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