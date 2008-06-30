Порезать картинку из Adobe Illustrator в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок255 просмотров

Картинку порезать в HTML.

Нужно сделать срочно. Желательно за 1 день

Формат документа xhtml, стили прописать для всех текстов.

Ширина фиксирована.

Стиль для скрола можно прописать только для IE, или использовать JS

Макет должен работать в IE 6 и поздних версиях FF, Opera, Netscape

Файл .ai приложен.

Жду ваших предложений. Благодарю за помощь.

HTMLJavaScript
17 лет назад
denka
Гость 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$20
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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