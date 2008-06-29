Валидная вёрстка под ShopCMS

Требуется человек на заказы.

Требования:

- быть взрослым, адекватным человеком;

- уметь верстать как таблицами так и дивами;

- уметь верстать валидно;

- уметь быстро делать шаблоны;

- знать SHOPCMS больше года;

- иметь свой рабочий действующий магазин;

(5 минут назад установленный просьба не показывать)

Просьба!

- оставить заявку по следующей форме:

1. срок на верстку

2. цена на верстку

3. опыт работы с SHOPCMS

4. ссылки на работы.

5. опыт программирования php + мускул (да, нет и сколько)

ВНИМАНИЕ!

- все заявки написанные не по форме - сразу отклоню!

- не пишите в асю, выбирать буду только тут и сам свяжусь с кандидатом;

- Студии, а так же менеджера всяких групп, даже не пишите, работать с вами не буду 300%!!!

Специалисты с города Мурманска - после заявки отпишитесь мне в личку (скоро буду в городе, можем по общаться)