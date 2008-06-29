Нужно сверстать хтмл шаблон в шаблон последний версии CMS WordPress. Бюджет 10-20$
Валидная вёрстка под ShopCMS
Требуется человек на заказы.
Требования:
- быть взрослым, адекватным человеком;
- уметь верстать как таблицами так и дивами;
- уметь верстать валидно;
- уметь быстро делать шаблоны;
- знать SHOPCMS больше года;
- иметь свой рабочий действующий магазин;
(5 минут назад установленный просьба не показывать)
Просьба!
- оставить заявку по следующей форме:
1. срок на верстку
2. цена на верстку
3. опыт работы с SHOPCMS
4. ссылки на работы.
5. опыт программирования php + мускул (да, нет и сколько)
ВНИМАНИЕ!
- все заявки написанные не по форме - сразу отклоню!
- не пишите в асю, выбирать буду только тут и сам свяжусь с кандидатом;
- Студии, а так же менеджера всяких групп, даже не пишите, работать с вами не буду 300%!!!
Специалисты с города Мурманска - после заявки отпишитесь мне в личку (скоро буду в городе, можем по общаться)
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