Вёрстка несложного макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок346 просмотров

Требуется вёрстка макета из псд.

Срок - сегодня. пишем те у кого есть портфолио и кто может приступить сейчас. кроссбраузерно.

бюджет - ваш.

17 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$50
Очень быстро и очень качественно. всячески рекомендую как отлично верстальщика
Отличный заказчик и приятный в общении ! Четко поставленная задача. Человек знает чего он хочет на все 100%. Моментальная оплата, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад