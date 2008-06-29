Вёрстка нескольких страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок394 просмотра

Необходимо сверстать несколько html-страниц c использованием JavaScript.

Страницы уже есть, в них надо будет внести изменения. Работа срочная, и надо чтобы была сделана до 12 часов 9 июля. Опыт обязателен.

Оплата наличными, Москва.

Звоните +7 916 859 66 13

HTMLJavaScript
17 лет назад
Nazar22
Назар 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров