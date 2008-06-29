Требуется человек на заказы. Требования: - быть взрослым, адекватным человеком; - уметь верстать как таблицами так и дивами; - уметь верстать валидно; - уметь быстро делать ...
Вёрстка нескольких страниц
Необходимо сверстать несколько html-страниц c использованием JavaScript.
Страницы уже есть, в них надо будет внести изменения. Работа срочная, и надо чтобы была сделана до 12 часов 9 июля. Опыт обязателен.
Оплата наличными, Москва.
Звоните +7 916 859 66 13
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