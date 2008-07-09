Вёрстка макета сайта

Требуется сверстать макет корпоративного сайта автомобильной тематики. Макет большой, требования к качеству достаточно жёсткие.

Всего в макете 17 уникальных страниц и ещё 10, имеющих сходную структуру.

Требования к вёрстке:

0) кроссброузерность - IE6, IE7, Firefox 2, Opera 9

1) Doctype - XHTML

2) валидность Хтмл - http://validator.w3.org/

3) в FireFox меню Инструменты - Консоль ошибок д.б. чиста без ошибок и замечаний

4) ну и визуальное сравнение с дизайном с помощью полупрозрачного слоя...

Оплата - webmoney.

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