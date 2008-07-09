Вёрстка макета сайта

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Завершен22 заявки398 просмотров

Требуется сверстать макет корпоративного сайта автомобильной тематики. Макет большой, требования к качеству достаточно жёсткие.

Всего в макете 17 уникальных страниц и ещё 10, имеющих сходную структуру.

Требования к вёрстке:

0) кроссброузерность - IE6, IE7, Firefox 2, Opera 9

1) Doctype - XHTML

2) валидность Хтмл - http://validator.w3.org/

3) в FireFox меню Инструменты - Консоль ошибок д.б. чиста без ошибок и замечаний

4) ну и визуальное сравнение с дизайном с помощью полупрозрачного слоя...

Оплата - webmoney.

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17 лет назад
tanix
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

xhtml-coder
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$450
7 дней
Работа была выполнена в срок и качественно, хотя требования предъявлялись достаточно высокие. Очень доволен сотрудничеством, спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

xhtml-coder
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад