Сменить дизайн сайта (сайт на смарти)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок188 просмотров

Есть сайт со стандартным дизайном на него, нужно натянуть готовый дизайн для Вордпресса.

Вышлю оба диза, плюс описание по настройке диза.

WordPress
17 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

comhelp
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
25 отзывов
17 лет назад
$30
Быстро, качественно и профессионально, сделал работу. Хорошо разбирается в предмете. Рекомендую!!!
Очень грамотный заказчик! Задача поставлена быстро и четко! Об оплате даже не пришлось напоминать! Был бы рад дальнейшему сотрудничеству! Всем рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

comhelp
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
25 отзывов
17 лет назад

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