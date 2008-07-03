Верстка 4 страниц с веб. формой на JavaSc (Срочно)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок237 просмотров

Программирование веб формы на JavaScript

JavaScript
17 лет назад
MaRTial
Руслан 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Bopkep
Ларин 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$200
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Bopkep
Ларин 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменить шаблон монстра под мои нужды

    Шаблон номер 14886 с Монстра. Нужно изменить во флеше надписи и ссылки на мои. Плюс к этому при нажатии на ссылки в шапке должна перегружаться только лишь нижняя часть, а шапка оставаться. Т.к. сам шаблон ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка макета

    Необходимо сверстать шаблон (HTML страницу) из PSD файла. Сделать надо быстро и качественно, дивно-табличная верстка. Макет не сложжный, пример, максимально приближенный к реальности, в атаче. Стили выносятся во внейшний файл (css). ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Пофиксить баг

    $3

    Имеем сайт king-servers dot com когда жмем "заказать" появляется окно и изчезает буквально через секунду, так у нас в опере, возможно не но всех, но такое происходит 346905544 для связи

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка div+css

    Сверстать простые 2-3 страницы под Нано-cms строго в div+css, без таблиц! Подробности по ICQ. По успешному завершению положительный озыв гарантирован.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Toolbar, statusbar и т.п.

    $3

    Открывается с диска (без ISS, Apach и т.п.) HTML страничка - при открытии нужно убрать все toolbar, statusbar, menubar и, даже, желательно, заголовок окна. Либо сдвинуть окно за пределы экрана, так чтобы рабочая область занимала ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочная верстка дедлайнового проекта

    $1000

    Требуется человек, способный в кратчайшие сроки переверстать уже сверстанный сайт промо-акции крупной компании. На входе уже готовая верстка неудовлетворяюшая требованиям по качеству (валидность, кроссбраузерность) и дизайну (требуется модифицировать дизайн) + psd файлы дизайна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вёрстка макета сайта

    Требуется сверстать макет корпоративного сайта автомобильной тематики. Макет большой, требования к качеству достаточно жёсткие. Всего в макете 17 уникальных страниц и ещё 10, имеющих сходную структуру. Требования к вёрстке: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Вёрстка несложного макета

    Требуется вёрстка макета из псд. Срок - сегодня. пишем те у кого есть портфолио и кто может приступить сейчас. кроссбраузерно. бюджет - ваш.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад