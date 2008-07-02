Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки489 просмотров

Необходимо сверстать шаблон (HTML страницу) из PSD файла.

Сделать надо быстро и качественно, дивно-табличная верстка. Макет не сложжный, пример, максимально приближенный к реальности, в атаче. Стили выносятся во внейшний файл (css).

Пожалуйста, оставляйте предложения на странице проекта, без личыйх сообщений, без аськи (сделав иначе, предентент покажет свое неумение читать задание до конца или невнимательность и, соответственно, предложение будет мне неинтересно).

Глвным образом меня интересуют: срок и цена.

Оплата по факту, WMZ. Начинать (сделать?) нужно уже сегодня

CSSHTML
17 лет назад
predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$10
1 день
Все хорошо. Сделал как обещал.
Все отлично. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад

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