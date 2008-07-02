Верстка макета

Необходимо сверстать шаблон (HTML страницу) из PSD файла.

Сделать надо быстро и качественно, дивно-табличная верстка. Макет не сложжный, пример, максимально приближенный к реальности, в атаче. Стили выносятся во внейшний файл (css).

Пожалуйста, оставляйте предложения на странице проекта, без личыйх сообщений, без аськи (сделав иначе, предентент покажет свое неумение читать задание до конца или невнимательность и, соответственно, предложение будет мне неинтересно).

Глвным образом меня интересуют: срок и цена.

Оплата по факту, WMZ. Начинать (сделать?) нужно уже сегодня