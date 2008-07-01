Верстка div+css

Шаблон номер 14886 с Монстра. Нужно изменить во флеше надписи и ссылки на мои. Плюс к этому при нажатии на ссылки в шапке должна перегружаться только лишь нижняя часть, а шапка оставаться. Т.к. сам шаблон ...