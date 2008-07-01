Шаблон номер 14886 с Монстра. Нужно изменить во флеше надписи и ссылки на мои. Плюс к этому при нажатии на ссылки в шапке должна перегружаться только лишь нижняя часть, а шапка оставаться. Т.к. сам шаблон ...
Верстка div+css
Сверстать простые 2-3 страницы под Нано-cms строго в div+css, без таблиц!
Подробности по ICQ.
По успешному завершению положительный озыв гарантирован.
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