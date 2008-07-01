Верстка div+css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок265 просмотров

Сверстать простые 2-3 страницы под Нано-cms строго в div+css, без таблиц!

Подробности по ICQ.

По успешному завершению положительный озыв гарантирован.

CSS
17 лет назад
WAP
50 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

AlexGarry
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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