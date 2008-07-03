Toolbar, statusbar и т.п.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки247 просмотров

Открывается с диска (без ISS, Apach и т.п.) HTML страничка - при открытии нужно убрать все toolbar, statusbar, menubar и, даже, желательно, заголовок окна. Либо сдвинуть окно за пределы экрана, так чтобы рабочая область занимала все пространство экрана.

Решение лучше предложить средствами CSS, но можно JS.

С извинениями за дурацкий вопрос :)

Те, кто понимает в ХТМЛе решение найдут за 5 минут, остальных просьба не суетиться!

Кроссбраузерность не нужна! Только для IE :-)

CSSHTMLJavaScript
17 лет назад
sotto
Вадим 
61 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

VJean
Vjean 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$3
Отличное предложение! О таком решении я просто не подумал.. Судя по предложению фрилансер хорошо разбирается в предметной области! Ставлю "Отлично"! Спасибо!

Заявки фрилансеров

VJean
Vjean 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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