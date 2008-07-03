Toolbar, statusbar и т.п.

Открывается с диска (без ISS, Apach и т.п.) HTML страничка - при открытии нужно убрать все toolbar, statusbar, menubar и, даже, желательно, заголовок окна. Либо сдвинуть окно за пределы экрана, так чтобы рабочая область занимала все пространство экрана.

Решение лучше предложить средствами CSS, но можно JS.

С извинениями за дурацкий вопрос :)

Те, кто понимает в ХТМЛе решение найдут за 5 минут, остальных просьба не суетиться!

Кроссбраузерность не нужна! Только для IE :-)