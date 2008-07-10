Нужно доделать верстку сайта готовую примерно на 70-80% В связи с обстоятельствами, тот кто ее начинал делать не может закончить работу. Нужно доверстать 2-3 страницы и подчистить немного. Готовая верстка ...
Верстка psd макета
Необходимо валидно отверстать резину под 1024х768 кроссбраузерно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $400
Приватный проект для anonimous.Завершен17 лет назад
Требуется верстка шаблона для IPB. ICQ: 492988148Завершен17 лет назад
- $100
Программирование веб формы на JavaScriptЗавершен17 лет назад
Необходимо сверстать шаблон (HTML страницу) из PSD файла. Сделать надо быстро и качественно, дивно-табличная верстка. Макет не сложжный, пример, максимально приближенный к реальности, в атаче. Стили выносятся во внейшний файл (css). ...Завершен17 лет назад
- $3
Имеем сайт king-servers dot com когда жмем "заказать" появляется окно и изчезает буквально через секунду, так у нас в опере, возможно не но всех, но такое происходит 346905544 для связиHTML-верстка4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сверстать простые 2-3 страницы под Нано-cms строго в div+css, без таблиц! Подробности по ICQ. По успешному завершению положительный озыв гарантирован.Закрыт17 лет назад
- $3
Открывается с диска (без ISS, Apach и т.п.) HTML страничка - при открытии нужно убрать все toolbar, statusbar, menubar и, даже, желательно, заголовок окна. Либо сдвинуть окно за пределы экрана, так чтобы рабочая область занимала ...Завершен17 лет назад
- $1000
Требуется человек, способный в кратчайшие сроки переверстать уже сверстанный сайт промо-акции крупной компании. На входе уже готовая верстка неудовлетворяюшая требованиям по качеству (валидность, кроссбраузерность) и дизайну (требуется модифицировать дизайн) + psd файлы дизайна ...Закрыт17 лет назад
Нужна помощь с версткой.Закрыт17 лет назад