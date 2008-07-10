Верстка psd макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок433 просмотра

Необходимо валидно отверстать резину под 1024х768 кроссбраузерно.

17 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Выполнил верстку очень быстро, сначала были пара замечаний в связи с непониманием друг друга на этапе переговоров, но они моментально были устранены и в итоге за 2 дня была получена полностью рабочая красивая верстка. Спасибо!
Было приятно поработать с Юрием. Заранее сообщил о времени отсутствия, оплатил без задержек. А что еще нужно для приятной работы?

Заявки фрилансеров

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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